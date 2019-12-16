2019-12-16T10:59:22+03:00
Общество

Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы

Оба родителя получат по 7 тыс. рублей моральной компенсации
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Ребенок травмировался в школе Златоуста.Ребенок травмировался в школе Златоуста.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В Златоусте наказали директора средней образовательной школы № 15 за несоблюдение техники безопасности. Ученица дважды травмировалась во время обучения.

Сначала в ноябре 2017 года на уроке физкультуры девочка повредила ногу. А затем в январе 2018 года поскользнулась на входе в учебное заведение. Ребенок перенес операцию и долго лечился.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд, потребовав 150 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Сначала суд определил выплатить 70 тыс. рублей, отказав в других требованиях.

Однако надзорное ведомство обжаловало решение в апелляции. В результате в пользу несовершеннолетней взыскано 100 000 рублей, а также каждому из родителей по 7 000 рублей морального вреда, сообщает областная прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске
Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде
В Челябинской области дровосека убило деревом
Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез
В лицее Челябинска школьница распространяла среди детей снюс
Прокуратура Челябинска против строительства 25-этажного дома напротив ЧелГУ
Под Челябинском иномарки столкнулись лоб в лоб
Соцработник похитила у старушки полмиллиона рублей в Челябинске
В Челябинске некому водить новые автобусы
На фасаде драмтеатра в Челябинске устроят световое шоу
В Челябинске на месте скандальной вырубки деревьев в центре продолжат высаживать кедры
В администрации Челябинска назначен новый глава ЖКХ
В Челябинске феминистки вышли на пикет в поддержку сестер Хачатурян
Челябинцы обсуждают новорожденных крысят, которых нашли в пачке печенья
Русалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области
Хрупкая красавица за рулем КамАЗа удивила челябинцев
Рекламу «для четких пацанчиков» повесили в лифтах Челябинской области
В Челябинской области город заволокло молочной дымкой
Самозанятые из Челябинской области теперь должны сами отчислять налоги со своих доходов
Источник запаха и гари, накрывших Челябинск, начнут искать в понедельник
«Будьте как дети»: первоклашки из православной гимназии Челябинска начали вести видео-блог
Завтра в Москве вновь рассмотрят дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Машина нового агрегатора такси попала в ДТП в Челябинске
В центре Челябинска снесли дореволюционный флигель усадьбы Архипова