Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-16T10:59:22+03:00

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В Златоусте наказали директора средней образовательной школы № 15 за несоблюдение техники безопасности. Ученица дважды травмировалась во время обучения.

Сначала в ноябре 2017 года на уроке физкультуры девочка повредила ногу. А затем в январе 2018 года поскользнулась на входе в учебное заведение. Ребенок перенес операцию и долго лечился.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд, потребовав 150 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Сначала суд определил выплатить 70 тыс. рублей, отказав в других требованиях.

Однако надзорное ведомство обжаловало решение в апелляции. В результате в пользу несовершеннолетней взыскано 100 000 рублей, а также каждому из родителей по 7 000 рублей морального вреда, сообщает областная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU