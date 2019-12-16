В Челябинске запретили парковаться у Молодежного театра

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-16T12:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно активисты «Гражданского патруля» потребовали навести порядок с парковкой в центре Челябинска — у здания Молодежного театра (ул. Кирова, 116). В мэрии подтвердили: транспорта скапливалось там все больше. Машины оставляли у входа в подземный переход, захватывали площадь Революции. Пешеходам приходилось лавировать, протискиваться боком.

Исполнение решения по изменению схемы движения было возложено на ГИБДД УМВД по Челябинску. Такое решение принято в понедельник, 16 декабря.

Цель — освободить площадку перед театром, чтобы автобусы с детьми могли без проблем высаживать детей на новогодние представления. Появятся соответствующие знаки. Нарушителей ждет штраф и эвакуация. Поэтому Госавтоинспекция водителей просит быть внимательней и заранее планировать стоянку в центре города, сообщает "Южноуральская панорама".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Челябинска разгонят парковку у Молодежного театра

Сотни машин много лет оставляют в самом центре города, нарушая правила дорожного движения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU