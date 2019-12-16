В Челябинске запретили парковаться у Молодежного театра
Недавно активисты «Гражданского патруля» потребовали навести порядок с парковкой в центре Челябинска — у здания Молодежного театра (ул. Кирова, 116). В мэрии подтвердили: транспорта скапливалось там все больше. Машины оставляли у входа в подземный переход, захватывали площадь Революции. Пешеходам приходилось лавировать, протискиваться боком.
Исполнение решения по изменению схемы движения было возложено на ГИБДД УМВД по Челябинску. Такое решение принято в понедельник, 16 декабря.
Цель — освободить площадку перед театром, чтобы автобусы с детьми могли без проблем высаживать детей на новогодние представления. Появятся соответствующие знаки. Нарушителей ждет штраф и эвакуация. Поэтому Госавтоинспекция водителей просит быть внимательней и заранее планировать стоянку в центре города, сообщает "Южноуральская панорама".
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