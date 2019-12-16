Челябинцам предлагают закопать еще 110 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-16T13:15:37+03:00

Строительство метро в Челябинске только в самом начале. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Мэрия Челябинска ищет подрядчика на строительно-монтажные работы на первом пусковом участке линии метрополитена. Объявлен конкурс, сообщает сайт Курс дела.

Шахты метро между станциями Тракторозаводская до станции Проспект Победы нуждаются в проветривании выработок, откачке воды и обслуживании электрики. Проходческому комплексу «Ловат» тоже требуется уход.

Чиновники посчитали, что за полгода 2020 года расходы городской администрации составят 110 млн рублей. Всего в 2018 году на эти работы потратили 340 млн рублей, а в 2019-м — 263 млн руб.

Челябинский метрополитен начали строить еще 30 лет назад. Из федерального и областного бюджета были выделены миллиарды рублей. К декабрю построены две станции без отделки и задел под одну из станций. По скромным оценкам, стоимость достройки метро может стоить бюджетам разных уровней 100 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU