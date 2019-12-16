«Провокация как в Екатеринбурге?»: идет эвакуация из бизнес-центра «Челябинск-сити»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-16T13:30:06+03:00

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На Кировке оживление. Обеденный перерыв закончен, но народу много. Возле выхода из бара в доме, где когда-то был Военторг, кучкуются люди, общаются. Вышли покурить? Да нет, не курит никто. Может, планируется какая-то акция? Так не тот день и погода не та.

Оказывается, топчут грязный снег пешеходной улицы сотрудники офис бизнес-центра "Челябинск - сити". У них в здании прозвучала пожарная сирена. Но машин с мигалками в округе нет. - У вас учебная тревога? - спрашиваю людей. - Наверное, но нам ничего не сказали. Стоим ждем, - переминаясь с ноги на ногу отвечают улыбчивые девушки. Звоним в пресс-службу МЧС. Там говорят, что вызова на пожар из здания к ним не поступало. А, значит, тревога учебная. А в это время, в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировано три здания: горбольницы, арбитражного суда и городской администрации.

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