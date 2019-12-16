Детский лагерь «Роскосмоса» под Миассом превратят в термальный курорт
Миасс продолжает прирастать курортной инфраструктурой. Через два года здесь обещают открыть термальный отель на 120 мест. Его проект уже поддержали местные власти, сообщает пресс-служба администрации Миасса.
Эскизы будущего отеля пока не готовы. Известно только, что бизнесмены оборудуют несколько бассейнов, в том числе лягушатник для мам с детьми. Также в отеле будет вместительный конференц-зал, что позволит использовать заведение в деловых целях. Строительство отеля обойдется примерно в 600-700 млн рублей. Первую очередь обещают запустить в конце 2021 года.
Термальный отель построят на площадке некогда популярного лагеря-санатория «Космос». Лагерь принадлежал ГРЦ Макеева, который входит в «Роскосмос», однако в 2018 году его продали с торгов компании «Крутой берег».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU