2019-12-16T13:54:25+03:00
Общество

Детский лагерь «Роскосмоса» под Миассом превратят в термальный курорт

Первую очередь обещают запустить к концу 2021 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Рядом с жемчужиной Тургояк построят отель с бассейнами.Рядом с жемчужиной Тургояк построят отель с бассейнами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Миасс продолжает прирастать курортной инфраструктурой. Через два года здесь обещают открыть термальный отель на 120 мест. Его проект уже поддержали местные власти, сообщает пресс-служба администрации Миасса.

Эскизы будущего отеля пока не готовы. Известно только, что бизнесмены оборудуют несколько бассейнов, в том числе лягушатник для мам с детьми. Также в отеле будет вместительный конференц-зал, что позволит использовать заведение в деловых целях. Строительство отеля обойдется примерно в 600-700 млн рублей. Первую очередь обещают запустить в конце 2021 года.

Термальный отель построят на площадке некогда популярного лагеря-санатория «Космос». Лагерь принадлежал ГРЦ Макеева, который входит в «Роскосмос», однако в 2018 году его продали с торгов компании «Крутой берег».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
«К службе в армии годен»: психиатр выдал справку жителю Троицка
В Челябинске покупатель в магазине угрожал продавцу пистолетом
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Детский лагерь «Роскосмоса» под Миассом превратят в термальный курорт
Опасная «незамерзайка»: продажа в Челябинске вылилась в уголовное дело
«Провокация как в Екатеринбурге?»: идет эвакуация из бизнес-центра «Челябинск-сити»
Челябинцам предлагают закопать еще 110 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Челябинске запретили парковаться у Молодежного театра
Журналисты узнали самые популярные виды чая в Челябинске
Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске
Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде
В Челябинской области дровосека убило деревом
Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез