Детский лагерь «Роскосмоса» под Миассом превратят в термальный курорт

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-16T13:54:25+03:00

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Миасс продолжает прирастать курортной инфраструктурой. Через два года здесь обещают открыть термальный отель на 120 мест. Его проект уже поддержали местные власти, сообщает пресс-служба администрации Миасса.

Эскизы будущего отеля пока не готовы. Известно только, что бизнесмены оборудуют несколько бассейнов, в том числе лягушатник для мам с детьми. Также в отеле будет вместительный конференц-зал, что позволит использовать заведение в деловых целях. Строительство отеля обойдется примерно в 600-700 млн рублей. Первую очередь обещают запустить в конце 2021 года.

Термальный отель построят на площадке некогда популярного лагеря-санатория «Космос». Лагерь принадлежал ГРЦ Макеева, который входит в «Роскосмос», однако в 2018 году его продали с торгов компании «Крутой берег».

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ИСТОЧНИК KP.RU