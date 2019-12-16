После трёхдневного запаха гари в Челябинске от предприятий потребовали снизить выбросы

СЕГОДНЯ 17:42 2019-12-16T17:42:09+03:00

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Запах гари и туман держатся в Челябинске уже третий день. Многие жители города обвиняют в этом выбросы предприятий и также работы на Коркинском разрезе, что оказалось недалеко от правды. Сегодня утром, 16 декабря, министр экологии Дмитрий Лихачев, после поездки в Коркинский разрез, созвал совещание с промышленниками, где попросил снизить выбросы до окончания плохих метеоусловий.

— Хочу напомнить промышленникам о необходимости снижения выбросов в периоды НМУ. В этот период Министерство экологии совместно с Гидрометеоцентром, Управлением Росприроднадзора и природоохранной прокуратурой региона будет проводить дополнительные контрольно-надзорные мероприятия и продолжит усиленный контроль деятельности промышленных объектов, — заявил министр.

Кроме того, согласно оценкам экспертов минэкологии, в смоге над городом виноваты и промышленники, и пожары на угольном разрезе. В частности из-за последних, в Коркино сейчас работает передвижная лаборатория Министерства экологии, а также проводятся проверки по всем возможным источникам смога.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на смог в Челябинске

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.

5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.

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ИСТОЧНИК KP.RU