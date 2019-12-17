В Челябинской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-17T07:01:15+03:00

По словам очевидцев, люди в страхе убегали от авто. Фото: vk.com/«Регион-74 | Златоуст»

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ЧП произошло на подъезде к Златоусту вечером 16 декабря. Автобус с двумя десятками пассажиров вспыхнул прямо во время движения. Люди в страхе убегали от машины.

— В районе Балашихи на выезде из города загорелся автобус. Пожар начался с моторного отсека. В салоне на тот момент находились 21 человек, включая водителя. Транспорт был оснащен шестью газовыми баллонами. Водитель не растерялся и быстро перекрыл их. После чего вывел людей из салона, — рассказали очевидцы в соцсетях.

Никто из пассажиров не пострадал. Фото: vk.com/«Регион-74 | Златоуст»

Пассажиры сильно испугались, но никто из них не пострадал.

— Я была в шоке, когда бежала от этого автобуса. Так боялась, что он взорвется. До сих пор прийти не могу в себя, как все полыхало, — говорит пассажирка Татьяна.

По словам жительницы Златоуста Наили, из-за ЧП отменили рейс в Челябинск на 20:20.

В ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили.

— В 18.56 в Златоустовском городском округе произошло возгорание автобуса в движении. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от нашего ведомства девять человек и две единицы техники.

На месте работали девять пожарных и две единицы техники. Фото: vk.com/«Регион-74 | Златоуст»

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ИСТОЧНИК KP.RU