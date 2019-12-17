«Облав не будет»: самозанятым в Челябинской области предлагают добровольно платить налоги

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-17T12:19:41+03:00

ФНС не планирует ловить за руку южноуральцев, которые оказывают услуги за деньги

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С 2020 года Челябинская область вошла в число еще 19 регионов России, где вводится особый налоговый режим для самозанятых. Люди, которые оказывают землякам различные услуги: сдают жилье, подстригают, делают маникюр, ремонтируют квартиры, — должны отчислять с каждой сделки по 4-6% налогов.

В обмен на налоги самозанятый в любую минуту сможет взять в ФНС справку о своем статусе и доходах. Они, к примеру, необходимы, чтобы получить более дешевый кредит в банке или иностранную визу.

Далеко не все южноуральцы разобрались в преимуществах новой схемы и готовы выйти из тени. Однако люди боятся контрольных закупок. Опасаются, что налоговики будут ловить их за руку, а потом — штрафовать.

— Мы не планируем вести такую работу. Смысл нововведения — формировать налоговую культуру у россиян. Поэтому регистрация самозанятых и уплата налогов остаются добровольным решением каждого южноуральца, — пообещал КП-Челябинск начальник отдела налогообложения юрлиц УФНС России по Челябинской области Кирилл Фролов.

Подробнее о самозанятости можно прочитать на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU