Полтергейст: бронированный купол над Челябинским метеоритом распахнулся после визита язычников

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-17T13:18:53+03:00

Смотрительницы зала до сих пор в шоке

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В Историческом музее Южного Урала произошел мистический случай. 14 декабря во время работы выставки самопроизвольно открылась витрина, в которой находится самый большой кусок метеорита.

— Никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся. Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и — выдохнул, — рассказал на своей странице в Facebook сотрудник музея Айвар Валеев. — Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор.

Объяснительная сотрудников музея

Как это произошло в музее недоумевают: пирамидальный купол оснащен элетродвигателем и открывается с пульта со строго определенной точки. Да и конструкция довольно тяжелая. Конструкция поднялась на 10 см, сработала сигнализация и прибежал охранник..

— Накануне в музей приходила очередная группа поклонников метеорита. В этот раз спокойные, — иронизирует Айвар Валеев. — А вот летом я наблюдал натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали.

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ИСТОЧНИК KP.RU