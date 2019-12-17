2019-12-17T13:18:53+03:00
Общество

Полтергейст: бронированный купол над Челябинским метеоритом распахнулся после визита язычников

Смотрительницы зала до сих пор в шоке
Ирина Фадюшина
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Самый большой кусок метеорита подняли со дна озера Чебаркуль осенью 2013 годаСамый большой кусок метеорита подняли со дна озера Чебаркуль осенью 2013 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Историческом музее Южного Урала произошел мистический случай. 14 декабря во время работы выставки самопроизвольно открылась витрина, в которой находится самый большой кусок метеорита.

— Никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся. Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и — выдохнул, — рассказал на своей странице в Facebook сотрудник музея Айвар Валеев. — Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор.

Объяснительная сотрудников музея

Объяснительная сотрудников музея

Как это произошло в музее недоумевают: пирамидальный купол оснащен элетродвигателем и открывается с пульта со строго определенной точки. Да и конструкция довольно тяжелая. Конструкция поднялась на 10 см, сработала сигнализация и прибежал охранник..

— Накануне в музей приходила очередная группа поклонников метеорита. В этот раз спокойные, — иронизирует Айвар Валеев. — А вот летом я наблюдал натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали.

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Шесть лет назад в атмосферу Земли вошел суперболид. Махина в 13 000 тонн стремительно худела в атмосфере. Не долетев 40 км до поверхности, взорвалась над Челябинской областью. Это стало первым в современной истории падением крупного космического объекта вблизи густонаселенной территории. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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