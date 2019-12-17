Жителя Челябинска, пытавшегося убить председателя СНТ, признали невменяемым
По итогам экспертизы, челябинский дачник, который выстрелил из обреза в председателя СНТ «Меридиан», признан психически невменяемым. Мужчину могут отправить на принудительное лечение.
— Для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу. В качестве наказания за эти действия предусмотрено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, — сообщили в пресс-службе челябинской прокуратуры.
Летом этого года один из садоводов пытался убить председателя садового товарищества, который ранее вызывал приставов для сноса незаконной постройки обвиняемого. Мужчина получил выстрел из обрезанного охотничьего ружья в грудь, однако благодаря помощи врачей выжил.
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ИСТОЧНИК KP.RU