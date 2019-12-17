Знаменитый челябинский ветеринар Баграт Агажанов уволился и уехал в деревню лепить пельмени
Неожиданная новость шокировала все 46 с лишним тысяч подписчиков Баграта Агажанова в Инстаграме. Ветеринар написал, что уволился из клиники.
— Где я теперь работаю? Я в селе сейчас леплю пельмени и отдыхаю. Кому надо пельмени , пишите в директ, — написал Баграт в своем аккаунте в соцсети.
Напомним, он прославился тем, что лечил и пристраивал животных, которых привозили ему на усыпление.
— Такой ветврач ушел из профессии! — расстроены клиенты Баграта.
Стоп! Почему это ушел? Об этом Баграт не говорил. Он комментирует, что не хочет устраиваться ни в одну из существующих клиник, так как надоело играть по чужим правилам. Но надо как-то зарабатывать — ведь у него растет маленький сынишка.
Между тем подписчики строят догадки: «Станет преподавателем», «Откроет свою клинику», «В политику пойдет!»
— Подождите немного. Скоро все узнаете, — интригует Баграт.
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ИСТОЧНИК KP.RU