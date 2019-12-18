2019-12-18T04:32:35+03:00
Общество

«Такая собака не нужна»: семья из Зауралья отказалась от своего питомца, когда его сбила машина

Пес останется инвалидом
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Джесси будет жить у волонтеров. Фото: Ольга Загородняя-СормачеваДжесси будет жить у волонтеров. Фото: Ольга Загородняя-Сормачева
Изменить размер текста:

Жительница Кургана нашла на трассе сбитую собаку. Та не могла двигаться и выла от боли. Девушка показала ее ветеринару, а потом передала волонтерам.

Собака — молодая самка, добрая, упитанная, в хорошем ошейнике. Волонтеры стали искать ее хозяев. И нашли. Как оказалось, они тоже искали свою потеряшку. Но счастливого финала не случилось: узнав о травмах питомца, хозяева просто отказались от него.

— Они приняли свое решение. Подробно рассказывать не буду, вы все поняли… такая собака им не нужна. Девочки-волонтеры забрали Джесси себе. Ветклиника подарит коляску. Будем помогать всем миром! Всегда всему живому нужно давать шанс! — написала зоозащитница Ольга Загородняя-Сормачева в группе «Интересный Курган» в ВК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле дома в Магнитогорске, где год назад прогремел взрыв, поставили наряд полиции
Жительница Челябинска наряжает елку полигональными 3D-фигурами
Водитель челябинского трамвая обнаружил в своем вагоне историческую надпись
«Такая собака не нужна»: семья из Зауралья отказалась от своего питомца, когда его сбила машина
Знаменитый челябинский ветеринар Баграт Агажанов уволился и уехал в деревню лепить пельмени
В Челябинске из-за плохого поля на футбольном стадионе завели уголовное дело
Жителя Челябинска, пытавшегося убить председателя СНТ, признали невменяемым
Обвиняемого в массовой резне в Челябинской области могут отправить в психбольницу
В крупном городе Челябинской области сделали бесплатный проезд в общественном транспорте до 18 лет
В Челябинской области девушку укусила лиса
Мальчик без ноги, который отказался от миллиона, приедет за супер-протезом в Челябинск
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на 25%
Депутат из Челябинска подарил министру экологии РФ шар с черным снегом
В Челябинске молодая мама погибла в аварии с такси, а ее дочку с травмами увезли в больницу
Мэр Челябинска оставила на постах всего восемь заместителей
В Челябинской области делают мультяшные фигуры из сена
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
Жителей Челябинской области возмутили дорожники, укладывающие асфальт на снег
Новый заммэра по урбанизму приедет в Челябинск из другого города
Восьмиклассника, пропавшего по дороге из школы, нашли в другом поселке
В Челябинске депутаты городской Думы приняли бюджет на три года
Полтергейст: бронированный купол над Челябинским метеоритом распахнулся после визита язычников
В Челябинской области пьяные дебоширы избили участкового
Почему инвалида попросили покинуть кафе в Магнитогорске: версия заведения
На трассе в Челябинской области «девятка» врезалась в КАМАЗ дорожной службы
«Облав не будет»: самозанятым в Челябинской области предлагают добровольно платить налоги
На железнодорожном вокзале в Челябинске из цистерны вытекло реактивное топливо
В Челябинской области срочно ищут волонтеров для поиска пропавшего школьника