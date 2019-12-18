«Такая собака не нужна»: семья из Зауралья отказалась от своего питомца, когда его сбила машина

СЕГОДНЯ 04:32 2019-12-18T04:32:35+03:00

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Жительница Кургана нашла на трассе сбитую собаку. Та не могла двигаться и выла от боли. Девушка показала ее ветеринару, а потом передала волонтерам.

Собака — молодая самка, добрая, упитанная, в хорошем ошейнике. Волонтеры стали искать ее хозяев. И нашли. Как оказалось, они тоже искали свою потеряшку. Но счастливого финала не случилось: узнав о травмах питомца, хозяева просто отказались от него.

— Они приняли свое решение. Подробно рассказывать не буду, вы все поняли… такая собака им не нужна. Девочки-волонтеры забрали Джесси себе. Ветклиника подарит коляску. Будем помогать всем миром! Всегда всему живому нужно давать шанс! — написала зоозащитница Ольга Загородняя-Сормачева в группе «Интересный Курган» в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU