2019-12-18T08:07:47+03:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии девочки, потерявшей мать в ДТП с такси в Челябинске

Как произошла авария
Ирина Фадюшина
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Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»Фото: vk.com/«Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»
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Девочку, пострадавшую в массовом ДТП на улице Новомеханической, перевели из ОКБ №3 (Больница скорой помощи) в Детскую областную больницу. Об этом рассказали журналисту КП-Челябинск в медучреждении.

— Ребенка после операции перевели в ЧОДКБ, — сообщали в ОКБ №3.

Напомним, авария произошла накануне днем. Как уточнили в ГИБДД, женщина за рулем Toyota Vitz, выехала на встречку, где столкнулась с Hyundai Solaris и Renault Logan. Последняя машина была с наклейками популярного агрегатора такси. Женщина оказалась зажата в машине и погибла на месте. Девочку спасло автокресло.

— В момент ДТП ребенок находился в автомобиле Toyota Vitz на заднем сиденье посередине, в детском удерживающем устройстве, была пристегнута ремнем безопасности, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Травмы получил водитель Hyundai Solaris.

— Пострадавший прооперирован, находится под контролем врачей-травматологов. Состояние средней тяжести, в сознании, — уточнили в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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