Врачи рассказали о состоянии девочки, потерявшей мать в ДТП с такси в Челябинске
Девочку, пострадавшую в массовом ДТП на улице Новомеханической, перевели из ОКБ №3 (Больница скорой помощи) в Детскую областную больницу. Об этом рассказали журналисту КП-Челябинск в медучреждении.
— Ребенка после операции перевели в ЧОДКБ, — сообщали в ОКБ №3.
Напомним, авария произошла накануне днем. Как уточнили в ГИБДД, женщина за рулем Toyota Vitz, выехала на встречку, где столкнулась с Hyundai Solaris и Renault Logan. Последняя машина была с наклейками популярного агрегатора такси. Женщина оказалась зажата в машине и погибла на месте. Девочку спасло автокресло.
— В момент ДТП ребенок находился в автомобиле Toyota Vitz на заднем сиденье посередине, в детском удерживающем устройстве, была пристегнута ремнем безопасности, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Травмы получил водитель Hyundai Solaris.
— Пострадавший прооперирован, находится под контролем врачей-травматологов. Состояние средней тяжести, в сознании, — уточнили в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU