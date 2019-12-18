Ресторатор из Челябинска попал на программу к Дудю

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-18T08:54:44+03:00

Дмитрий Модестов (в центре) переехал в Испанию семь лет назад Фото: кадр с видео

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Уроженец Челябинска Дмитрий Модестов, открывший в начале «нулевых» ресторан «Базилио», стал одним из героев интернет-шоу «ВДудь». В новом выпуске «Путешествие из Магадана в Европу» Юрий Дудь вместе с Антоном Мызниковым — водителем, засветившийся в его фильме про Колыму, путешествует по Испании и Португалии.

С челябинцем они встретились в городе Сан-Себастьян, который считается одной из гастрономических столиц Европы. Дмитрия Модестова представили зрителям как владельца и шеф-повара ресторана. Гости высоко оценили испанские блюда, которыми их угостил челябинец, правда в другом заведении. В сюжет вошла только кухня бара Модетова под названием «Такатак».

— У Юры был план я в него вписался. Ужинали они у меня и снимали достаточно, а вот почему Юрий включил только несколько мгновений из снятого в «Такатак», я не знаю. Возможно, посчитал это рекламой, — прокомментировал на своей странице Дмитрий.

На вопрос Дудя о Магадане челябинец ответил, что не был там. Самая дальняя его поездка на восток была в сибирский город Нерюнгри.

— В «девяностых» у меня угнали машину и нашли в Нерюнгри. Это было самое странное путешествие в моей жизни. Мы ее забирали на границе зимы и весны, когда ледяная дорога отчасти растаяла. Это был такой треш! — рассказал Дмитрий Модестов.

Челябинец живет в Испании уже семь лет. Он отметил, что местных жителей особенно волнует, как идут дела в их фирмах и что происходит у них во дворе, а вот до глобальных проблем и им дела нет.

— У нас страна [Россия] большая, всего много. А по сути конкретным никто не хочет заниматься, — отметил Дмитрий Модестов.

48-летний Дмитрий Модестов учился в 31 школе, затем перешел 58 школу, где его мама работала поваром. Окончил ЧПИ (ныне — ЮУрГУ) по специальности инженер-механик. В Челябинске также владел сетью «Еврохимчистка».

Челябинец в программе у Дудя.

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