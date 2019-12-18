Ад перфекциониста: в центре челябинска криво повесили гирлянды за 96 млн

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-18T11:15:41+03:00

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Жителя Челябинска Павла Кочнева возмутила иллюминация на проспекте Ленина, смонтированная сикось-накось. Невооруженным глазом можно заметить, что фонари прикрутили к столбам на разной высоте, а цвет на них меняется не синхронно.

— Кажется, время постить фотки «ожидание-реальность». По идее, такая иллюминация должна переключаться одновременно, либо «волной». Судя, по всему, единой системы работы нет. Не понимаю, как можно было смонтировать их на разной высоте, — рассказал челябинец.

Некоторые горожане в шутку сравнивают получившееся с кардиограммой.

На прошлой неделе, в День конституции неравнодушный горожанин побывал на приеме у нового замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максима Куляшова и показал, как должно быть по проекту, размещенному на сайте госзакупок.

— Когда фонари только смонтировали, на некоторых сгорели контроллеры и они горели красным светом. Это не только становится причиной шуток про «улицу Красных фонарей», но и вводят в заблуждение водителей, — добавил Павел Кочнев.

Тогда чиновник согласился с ним и лампы настроили.

— Ну, конечно, главный вопрос, стоит ли оно того? 11 фонарей на картинке обошлись городу в 1 650 000 рублей, сделали ли эти деньги улицу красивее? Особенно если учесть что днем это просто дополнительные кучи хлама и проводов на и столбах, — продолжает Павел Кочнев.

Напомним, улицы на гостевом маршруте Челябинска начали украшать гирляндами. Они будут радовать жителей и гостей города в новогодние праздники и в дни проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые, как все помнят, пройдут в урезанном формате. Мы проанализировали госзакупки и подсчитали, в какую сумму обошлась городской казне эта красота. Спойлер: только на проспект Ленина потратили около 96 000 000 рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU