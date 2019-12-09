Гирлянда по цене легковушки: сколько потратят на украшение Челябинска к Новому году

Улицы на гостевом маршруте Челябинска начали украшать гирляндами. Они будут радовать жителей и гостей города в новогодние праздники и в дни проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые, как все помнят, пройдут в урезанном формате.

КП-Челябинск нашла семь закупок управления дорожного хозяйства — именно это ведомство отвечает за иллюминацию вдоль дорог. Общая стоимость заключенных контрактов, куда входит само световое оборудование, монтаж и дополнительные работы, составляет около 522 млн рублей.

«Вышиванки»

Фото: zakupki.gov.ru

Так прозвали жители красные конструкции с белыми цветами за сходство с узорами на славянских костюмах. 133 штуки появятся на улице Худякова и 18 — на Ленинградском мосту.

«Красные фонари»

Фото: zakupki.gov.ru

128 конусообразных конструкций красного цвета установят на улице Братьев Кашириных.

Триколоры

Фото: zakupki.gov.ru

Фонарные столбы уже начали украшать бело-сине-красной гирляндой, однако этот они существенно меньшего размера. 20 триколоров смонтируют по улице Братьев Кашириных от Труда до Российской.

Гербы

Фото: zakupki.gov.ru

Верблюды — символы Челябинска — появятся на Бродокалмакском тракте (182 штук), улицах Труда от Северокрымской до Свердловского проспекта (97 штук), Героев Танкограда (74) и Комарова (136).

Синие лампы

Фото: zakupki.gov.ru

Такие украшения будут видеть гости города по дороге из аэропорта (221 штука), на мосту через вокзал (88 штук), улицах Университетской Набережной (179 штук) и Артиллерийской, а также проспекте Ленина от Героев Танкограда до Лесопарковой (309 штук).

Белые цилиндры

Фото: zakupki.gov.ru

109 штук смонтируют на улице Доватора и 39 — на Степана Разина.

Документы очень запутанные, на их изучение ушло несколько часов. Мы решили посчитать «грубую» стоимость каждой конструкции, разделив количество (1733 штуки) на общую стоимость. Получилось, что одна конструкция обойдется городской казне в 300 000 рублей.

В мэрии Челябинска отметили, что пока идут пуско-наладочные работы и пока просят строго не судить.

— Это первые пробные пуски. В окончательном виде работы еще совершенно неприняты. Сейчас подрядчик будет отлаживать работу огней таким образом, чтобы они горели сменяя друг друга, а не мерцали одним цветом, — рассказала мэр Наталья Котова корреспонденту «Комсомольской правды».

«Стринги» местами ржавые. Шпалы-опоры уже покрасили в синийФото: Инна КУМЕЙКО

Кроме того, к Новому году начали украшать челябинскую Кировку. На пешеходной улице появились белые конструкции, которые в народе прозвали «стрингами». Горожане возмущены, что бетонные основания похожи на шпалы, а дворники ругаются, что под ними скапливается пыль. В прошлом году их убрали только летом, после Дня России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челябинск во тьме: почему мегаполису не хватает света

При этом на освещение тратят десятки миллионов рублей. Челябинску не хватает света. Многие дворы не освещаются фонарями. Лишь тусклые лампы на подъезде. Проблемы не только во дворах, но и на улицах. (далее)