Главная елка в Челябинске вошла в топ-30 новогодних красавиц России

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-18T15:05:38+03:00

С кем соревновался южноуральский символ Нового года

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Рейтинг самых высоких городских елок России составил портал ТурСтат.

Самая высокая новогодняя красавица оказалась в Красноярске. Ее высота составила 55 метров. Затем идет Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).

Только в Москве и Уфе — это живые ели, пишет ИА «Урал-пресс-информ».

Главная елка Челябинска высотой 20 метров установлена на площади Революции 6 декабря. 25 декабря состоится открытие Ледового городка. Такой же высоты, как южноуральский новогодний символ, установлен в Великом Новгороде, Ижевске и Ростове-на-Дону.

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ИСТОЧНИК KP.RU