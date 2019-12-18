2019-12-18T15:05:38+03:00
Общество

Главная елка в Челябинске вошла в топ-30 новогодних красавиц России

С кем соревновался южноуральский символ Нового года
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Двадцатиметровая красавица установлена на главной площади Челябинска 6 декабря.Двадцатиметровая красавица установлена на главной площади Челябинска 6 декабря.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Рейтинг самых высоких городских елок России составил портал ТурСтат.

Самая высокая новогодняя красавица оказалась в Красноярске. Ее высота составила 55 метров. Затем идет Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).

Только в Москве и Уфе — это живые ели, пишет ИА «Урал-пресс-информ».

Главная елка Челябинска высотой 20 метров установлена на площади Революции 6 декабря. 25 декабря состоится открытие Ледового городка. Такой же высоты, как южноуральский новогодний символ, установлен в Великом Новгороде, Ижевске и Ростове-на-Дону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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