Под Троицком обнаружено место массовой разделки туш животных
Троицкие рыбаки бьют тревогу: вчера, 17 декабря, возле одного из местных озер нашли множество разделанных диких животных: туш лосей, косуль, кабанов. Ужасающие фотографии выложили в соцсети.
— В тот день мы увидели 28 шкур косуль, одного разделанного лося и двух кабанов. Почти все знают, что на данном участке постоянно охоту устраивают браконьеры, — пишут рыболовы в социальных сетях.
Некоторые комментаторы также рассказали, что о живодерстве знают как правление охотобщества и его председатель, но не обращают внимание на происходящее.
ОТ РЕДАКЦИИ
Завтра мы надеемся получить комментарий по этой ситуации — существуют ли факты браконьерства в этом районе и будет ли проведена проверка?
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ИСТОЧНИК KP.RU