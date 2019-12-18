Под Троицком обнаружено место массовой разделки туш животных

СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-18T19:13:09+03:00

Люди сообщают в соцсетях о том, что в этих местах постоянно орудуют браконьеры

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Троицкие рыбаки бьют тревогу: вчера, 17 декабря, возле одного из местных озер нашли множество разделанных диких животных: туш лосей, косуль, кабанов. Ужасающие фотографии выложили в соцсети.

— В тот день мы увидели 28 шкур косуль, одного разделанного лося и двух кабанов. Почти все знают, что на данном участке постоянно охоту устраивают браконьеры, — пишут рыболовы в социальных сетях.

Некоторые комментаторы также рассказали, что о живодерстве знают как правление охотобщества и его председатель, но не обращают внимание на происходящее.

ОТ РЕДАКЦИИ

Завтра мы надеемся получить комментарий по этой ситуации — существуют ли факты браконьерства в этом районе и будет ли проведена проверка?

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ИСТОЧНИК KP.RU