На «обкомовских дачах» в Челябинске появится президентский номер

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-19T10:52:27+03:00

Его построят менее чем за год

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В рамках подготовки в саммитам-2020 в Челябинске запланировали реконструкцию «обкомовских дач» — так в народе называют гостиничный комплекс на территории Городского бора, построенный там во времена КПСС.

Изначально планировалось, что в бору будут селить участников саммитов ШОС и БРИКС и для этого, среди прочего, тут оборудуют президентский номер. И хотя первые лица стран, принимающие участие в саммитах, не приедут в Челябинск, ремонт решили довести до конца. Согласно проекту, четырехэтажное здание комплекса станет пятиэтажным. Наверху оборудуют номер для президента. А рядом сделают трехэтажный пристрой с банно-оздоровительным комплексом (будет бассейн, джакузи и сауны, даже хаммам, тренажерка, кабинет массажа и парикмахерская).

На этой неделе область должна была провести аукцион для подрядчиков, что хотели бы взяться за эту работу. Но заявилась всего одна фирма — компания «Альфастрой». В итоге конкурсная комиссия решила заключить контракт с единственным претендентом.

Реконструкция «обкомовских дач» должна закончится до осени 2020 года. На эти цели из областного бюджета направят 441 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU