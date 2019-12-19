В Челябинске можно получить портрет на стакане кофе

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-19T14:07:47+03:00

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В Челябинске в экспресс-кофейне Sokol Coffee рисуют портреты гостей на стаканах. Это питерская франшиза. Предприниматель Рустам Бакиров открыл точку в торговом комплексе в центре города.

Вместе с бариста работает художник. Обычно достаточно 2-3 минут, чтобы на стакане появился скетч-портрет гостя. Сам портрет рисуют бесплатно, а вот кофе — за деньги. Классический капучино стоит от 150 руб., а латте от 190 руб.

— Когда я открывался в Челябинске, думал, где же я возьму хороших художников? Оказалось, что художника отыскать проще, чем бариста, — рассказал Рустам сайту Hornews.com.

Мастера портрета Катю нашли на факультете изобразительного искусства ЮУрГИИ:

— Это не так просто, поймать основные черты лица незнакомого человека за такое короткое время. Но я очень заморачиваюсь, и получается кажется неплохо, пока никто не жаловался, — рассказала Катя.

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ИСТОЧНИК KP.RU