2019-12-19T15:14:11+03:00
Общество

Урбаниста разозлил новый сквер в центре Челябинска

Речь идет о садике рядом с Публичной библиотекой
Лидия ПЕСКОВА
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Раскидистые деревья уже обрезали.Раскидистые деревья уже обрезали.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Два года назад у стен Публичной библиотеки появился модный литературный сквер. Вместе с сотрудниками Публички активисты поставили лавочки, принесли книжки. Горожане могли посидеть отдохнуть, почитать. В этом году сквер решили переделать в капитальный. Строительные работы, в том числе укладка тротуарной плитки в снег, все еще ведутся. А челябинский урбанист выложил гневный пост по поводу идущих работ.

Урбаниста возмущает, что «какая-то фирма взяла контракт на 10 млн рублей, чтобы в декабре укладывать плитку и устанавливать конструкции», и «чудовищно неправильные решения в проекте».

В новом проекте предусмотрен забор. Фото: Челябинский урбанист.

В новом проекте предусмотрен забор. Фото: Челябинский урбанист.

Прежде всего, Владова раздражает забор, который будет отделять скверик от тротуара.

— Вместо того, чтобы объединять людей, вовлекать в городскую жизнь, новый сквер накладывает новые запреты! — удивляется Владов.

Также он против ступенек, которые появились на месте бордюра — инвалидам их трудно преодолеть.

Ступень осложнят жизнь инвалидам и мамам с колясками. Фото: челябинский урбанист.

Ступень осложнят жизнь инвалидам и мамам с колясками. Фото: челябинский урбанист.

— К тому же все элементы из разных эпох: фонари, лавки, забор, ничего не сочетается друг с другом. Над лавками очевидно делают перголы для плюща, но выглядят они как косы или виселицы. Обрубили ветки у единственных деревьев, под которыми можно было сидеть в тенечке... Я больше не могу перечислять, здесь все какое-то античеловечное. Причинение благоустройства. Нанесение добра, — ставит крест на проекте урбанист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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