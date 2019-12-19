Урбаниста разозлил новый сквер в центре Челябинска
Два года назад у стен Публичной библиотеки появился модный литературный сквер. Вместе с сотрудниками Публички активисты поставили лавочки, принесли книжки. Горожане могли посидеть отдохнуть, почитать. В этом году сквер решили переделать в капитальный. Строительные работы, в том числе укладка тротуарной плитки в снег, все еще ведутся. А челябинский урбанист выложил гневный пост по поводу идущих работ.
Урбаниста возмущает, что «какая-то фирма взяла контракт на 10 млн рублей, чтобы в декабре укладывать плитку и устанавливать конструкции», и «чудовищно неправильные решения в проекте».
В новом проекте предусмотрен забор. Фото: Челябинский урбанист.
Прежде всего, Владова раздражает забор, который будет отделять скверик от тротуара.
— Вместо того, чтобы объединять людей, вовлекать в городскую жизнь, новый сквер накладывает новые запреты! — удивляется Владов.
Также он против ступенек, которые появились на месте бордюра — инвалидам их трудно преодолеть.
Ступень осложнят жизнь инвалидам и мамам с колясками. Фото: челябинский урбанист.
— К тому же все элементы из разных эпох: фонари, лавки, забор, ничего не сочетается друг с другом. Над лавками очевидно делают перголы для плюща, но выглядят они как косы или виселицы. Обрубили ветки у единственных деревьев, под которыми можно было сидеть в тенечке... Я больше не могу перечислять, здесь все какое-то античеловечное. Причинение благоустройства. Нанесение добра, — ставит крест на проекте урбанист.
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ИСТОЧНИК KP.RU