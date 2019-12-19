В Челябинске убирают нелепый треугольник из заборов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-19T15:51:10+03:00

Остановка у крупного торгового комплекса была неудобна для пешеходов

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Противники заборов ликуют: в инстаграме движения «Челябинский урбанист» появилась сториз, где коммунальщики убирают ограждения на остановке у ТРК «Алмаза». Ограды, окружившие островок в сторону центра, образовывали странный треугольник, который мешал проходу пешеходов, заставляя людей ходить прямыми углами.

Активисты другого урбанистического движения «Гражданский патруль» рассказали КП-Челябинск, что неоднократно жаловались всевозможным чиновникам на маршрут к «Алмазу». Там нет нормальной пешеходной инфраструктуры, странные тротуары и куча забором.

— Возможно, убирают после наших жалоб, — поделились активисты.

Горожане расстраиваются, что деньги за нелепые ограждения бюджету уже никто не вернет. А эти же «прикроватные дужки» смогут влепить в новое место.

Ранее КП-Челябинск уже рассказывала о самых нелепых заборах Челябинска. Тогда данный участок тоже попал в список. На подходе к ТРК установлено заборов, приблизительно, на один миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750610" frameborder="0"></iframe> Сносят забор в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU