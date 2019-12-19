«Экстрасенсы растут!»: в Челябинске дети среди ночи вышли из комнаты за мгновения до того, как там рухнул потолок
ЧП случилось 18 декабря в доме №3А на улице Отечественной.
— Два часа ночи. Детей чуть не убило! — говорит мама Анастасия на видео, которое она сняла в детской комнате после обрушения потолка.
В Челябинске дети среди ночи вышли из комнаты за мгновение до того, как там рухнул потолок.Новости Челябинска: https://vk.com/cheliabinsknetip Новости Челябинска: https://vk.com/cheliabinsknetip Новости Челябинска: https://vk.com/cheliabinsknetip
Детей спасло чудо. Или интуиция. За несколько мгновений до происшествия они проснулись и пошли на кухню попить воды.
— Дети — будущие экстрасенсы! — комментируют видео пользователи соцсети «ВКонтакте».
Почему произошло обрушение? Дело в том, что с него уже несколько дней капала вода, но коммунальщики не торопились устранять аварию. И вот деревянный потолок промок, отслоилась штукатурка и рухнула вниз под тяжестью потолочной плитки.
Кстати, этому дому, а точнее сказать бараку, более 60 лет. Но капремонт жильцам даже не обещают.
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ИСТОЧНИК KP.RU