«Экстрасенсы растут!»: в Челябинске дети среди ночи вышли из комнаты за мгновения до того, как там рухнул потолок

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-19T19:41:53+03:00

Штукатурка посыпалась на пол и детские кроватки. Кадр из видео Анастасии.

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ЧП случилось 18 декабря в доме №3А на улице Отечественной.

— Два часа ночи. Детей чуть не убило! — говорит мама Анастасия на видео, которое она сняла в детской комнате после обрушения потолка.

В Челябинске дети среди ночи вышли из комнаты за мгновение до того, как там рухнул потолок.Новости Челябинска: https://vk.com/cheliabinsknetip Новости Челябинска: https://vk.com/cheliabinsknetip Новости Челябинска: https://vk.com/cheliabinsknetip

Детей спасло чудо. Или интуиция. За несколько мгновений до происшествия они проснулись и пошли на кухню попить воды.

— Дети — будущие экстрасенсы! — комментируют видео пользователи соцсети «ВКонтакте».

Почему произошло обрушение? Дело в том, что с него уже несколько дней капала вода, но коммунальщики не торопились устранять аварию. И вот деревянный потолок промок, отслоилась штукатурка и рухнула вниз под тяжестью потолочной плитки.

Кстати, этому дому, а точнее сказать бараку, более 60 лет. Но капремонт жильцам даже не обещают.

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ИСТОЧНИК KP.RU