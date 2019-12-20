В аптеке Челябинской области вместо киселя продали песок
Житель Магнитогорска зашел в аптеку купить витаминок. Приглянулся ему и кисель с витрины. Дома увидел, что вместо киселя в пакетик насыпан самый обычный песок.
— Пакет был вскрыт, а потом заклеен скотчем. Как это понимать? — возмутился Данат Сагитов в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Мужчина отправился выяснять это обратно в аптеку. Оказалось, что он купил… муляж.
— Я взял кисель на витрине. Так как сотрудник аптеки в тот день была на первой своей смене, она сама не знала про то, что там лежит муляж. Настоящие кисели находятся в холодильнике, как положено по температурному режиму. Песок на кисель мне заменили,- рассказал Данат.
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ИСТОЧНИК KP.RU