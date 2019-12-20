2019-12-20T11:47:52+03:00
Общество

В Челябинске снимают фильм об украденном бюсте разведчика Кузнецова

Короткометражка будет основана на реальных событиях
Лидия ПЕСКОВА
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В съемках участвует ветеран ВОВ Григорий Ваганов.В съемках участвует ветеран ВОВ Григорий Ваганов.
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Советский разведчик Николай Кузнецов прославился тем, что во время войны ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацисткой Германии. В 80-е в память о его подвигах во дворе школы № 118 в Челябинске поставили бюст героя. А в 1998-м году бомжи украли его и хотели сдать в металлолом. Сегодня эти события легли в основу фильма, который снимают в Челябинске.

По сюжету, отец одного школяра расследует дело о хищении бюста. Проникшись жизнью разведчика, его сын помогает раскрыть преступление. А потом сам становится военным и погибает в горячей точке. Правда, есть альтернативный финал: повзрослев, мальчик становится полицейским, а его друг, помогавший найти украденный памятник, — офицером. И они вместе возлагают цветы к монументу Кузнецова.

Памятник установлен на территории школы № 118 в Челябинске.

Памятник установлен на территории школы № 118 в Челябинске.

В пятницу, 20 декабря, во дворе школы № 118 проходят съемки финальных сцен. наравне с артистами в них участвует ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иванович Ваганов. В финале фильма он произносит ключевую фразу: «Теперь я понял сынок, что не зря победил фашистов в Берлине!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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