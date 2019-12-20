В Челябинской области бизнесмен нарушил новый закон, разместив хостел в квартирах
Информация о хостеле по ул. Мира, 43в в Южноуральске до сих пор есть на сервисах интернет-бронирования. «Недорогая уютная гостиница на 30 номеров. Год основания — 2007».
Выходит, 12 лет в обычном жилом доме в маленьком городке работал постоялый двор на 30 коек. К огромному негодованию местных жителей.
Законность работы гостиницы проверила городская прокуратура. Бизнес организовал предприниматель, выкупив в доме семь квартир. После перепланировки он стал сдавать в аренду койки.
Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, помещения не переведены из жилых в нежилые. У хостела нет отдельного входа: постояльцы пользуются подъездом. В комнатах установлены двухъярусные кровати.
Проверка установила, что квартиры фактически используются не в соответствии с назначением жилого помещения. По Жилищному кодексу помещения в многоквартирном доме не могут использоваться под гостиничные номера.
Прокурором города обратился в суд с иском к предпринимателю с требованием прекратить незаконный гостиничный бизнес.
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ИСТОЧНИК KP.RU