Позвоночник как бамбук: в Челябинске помогли пациенту с редкой патологией

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-20T14:38:37+03:00

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Не было бы счастья, да несчастье помогло: месяц назад 59-летний Юрий Пименов из Челябинска поскользнулся на ступеньках — приложился к лестнице всей спиной и сломал три позвонка. При осмотре врачи обнаружили у него редкую болезнь, которая, как выяснилось, давно мешала ему жить. Примечательно, что во время перелома произошла «самокоррекция» позвоночника, говорят в больнице, а после операции значительно изменилась осанка.

Проблемы со спиной у челябинца возникли еще в молодости. Глядя на старые фотографии, он делится, что с 21 года начал горбиться. К врачам он не обращался. Даже после жесткого падения не пошел в больницу. Глотал обезболивающие и думал, пройдет само.

— Вызвал скорую, когда сильно заболел живот. Когда меня привезли в палату, меня как будто током прошибло от бедра до пяток. Чуть не парализовало ноги. Я упал и смог встать только после операции, — вспоминает Юрий Пименов.

— От падения на лестнице сломались три позвонка. Боль раздражала межреберный нерв и ушла в живот, — объяснил травматолог-ортопед ОКБ № 3 Николай Оришич.

Ближайшие полгода Юрий Пименов будет ходить в корсете. Фото: пресс-служба ОКБ №3

Во время обследований выяснилось, что пациент страдает болезнью Бехтерева. Простым языком, это поражение хрящевой ткани. В результате исчезает подвижность в грудном и поясничном отделах, и человек начинает сгибаться. Со временем спина остается в этом положении. Такое состояние называют синдромом «бамбуковой палки». Потому что позвоночник остается таким же твердым, как бамбук.

Юрию Пименову сделали операцию, зафиксировав и обездвижив место переломов.

— Мы устанавливаем специальные винты, место перелома фиксируем. И все, что у него болело, естественно, перестает болеть. Всю нагрузку на себя забирает металлоконструкция, — отмечает врач. — Пациент с подобной патологией — второй за нашу практику.

Через четыре дня после операции Юрий Пименов снова начал ходить, правда, пока в корсете. Восстановление займет полгода. Сейчас спина пациента выпрямилась, но, к сожалению, синдром «бамбуковой палки» не лечится. Как поведет себя болезнь не известно. Но теперь челябинец знает о своем диагнозе и будет находиться под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU