КАМАЗ из Челябинска попал в ДТП с автобусом в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-21T13:38:08+03:00

Изменить размер текста: A A

КАМАЗ с челябинскими номерами столкнулся с автобусом на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Автобус не уступил дорогу грузовику, пишут наши коллеги из КП-Волгоград.

— Грузовик врезался в автобус на полном ходу, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

У грузовика «вспорот» кузовФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Удар был такой силы, что автобус отлетел в кювет, а от кабины водителя осталась груда металла. В салоне находились 49 человек: пассажиры — граждане Республики Узбекистан, и двое водителей — граждане Казахстана. Мигранты работали на полях и возвращались зимовать на родину.

Обоих водителей автобуса и двоих пассажиров госпитализировали. О состоянии водителя грузовика не сообщается. Кабина осталась цела, поэтому, скорее всего, он не пострадал. У КАМАЗа «распорот» тент прицепа, а груз рассыпался по дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750939" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом столкнулись автобус с пассажирами и "КАМАЗ".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU