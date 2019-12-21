КАМАЗ из Челябинска попал в ДТП с автобусом в Волгоградской области
КАМАЗ с челябинскими номерами столкнулся с автобусом на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Автобус не уступил дорогу грузовику, пишут наши коллеги из КП-Волгоград.
— Грузовик врезался в автобус на полном ходу, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
У грузовика «вспорот» кузовФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Удар был такой силы, что автобус отлетел в кювет, а от кабины водителя осталась груда металла. В салоне находились 49 человек: пассажиры — граждане Республики Узбекистан, и двое водителей — граждане Казахстана. Мигранты работали на полях и возвращались зимовать на родину.
Обоих водителей автобуса и двоих пассажиров госпитализировали. О состоянии водителя грузовика не сообщается. Кабина осталась цела, поэтому, скорее всего, он не пострадал. У КАМАЗа «распорот» тент прицепа, а груз рассыпался по дороге.
Под Волгоградом столкнулись автобус с пассажирами и "КАМАЗ".
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