2019-12-21T13:38:08+03:00
Происшествия

КАМАЗ из Челябинска попал в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Есть пострадавшие [фото, видео]
Ирина Фадюшина
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Автобус превратился в груду металлаАвтобус превратился в груду металлаФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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КАМАЗ с челябинскими номерами столкнулся с автобусом на трассе «ВолгоградКаменск-Шахтинский». Автобус не уступил дорогу грузовику, пишут наши коллеги из КП-Волгоград.

— Грузовик врезался в автобус на полном ходу, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

У грузовика «вспорот» кузов Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У грузовика «вспорот» кузовФото: ГУ МВД по Волгоградской области

Удар был такой силы, что автобус отлетел в кювет, а от кабины водителя осталась груда металла. В салоне находились 49 человек: пассажиры — граждане Республики Узбекистан, и двое водителей — граждане Казахстана. Мигранты работали на полях и возвращались зимовать на родину.

Обоих водителей автобуса и двоих пассажиров госпитализировали. О состоянии водителя грузовика не сообщается. Кабина осталась цела, поэтому, скорее всего, он не пострадал. У КАМАЗа «распорот» тент прицепа, а груз рассыпался по дороге.

Под Волгоградом столкнулись автобус с пассажирами и "КАМАЗ".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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