В Челябинской области расстреляли дорогой «Крайслер»
22 декабря, в воскресенье, в Златоусте Челябинской области хозяин «Крайслера» обнаружил, что его дорогой автомобиль расстреляли неизвестные.
Окна были разбиты. Злоумышленники в авто не проникали, поэтому из салона ничего не пропало.
— Совершить такой поступок люди могли из зависти, так как такой автомобиль в городе единственный, — написал автовладелец в соцсетях.
Фото выложено в паблике «Златоуст Online».
По предварительной информации, полиция проверит инцидент.
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ИСТОЧНИК KP.RU