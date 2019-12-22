В Челябинской области расстреляли дорогой «Крайслер»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-22T18:30:29+03:00

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22 декабря, в воскресенье, в Златоусте Челябинской области хозяин «Крайслера» обнаружил, что его дорогой автомобиль расстреляли неизвестные.

Окна были разбиты. Злоумышленники в авто не проникали, поэтому из салона ничего не пропало.

— Совершить такой поступок люди могли из зависти, так как такой автомобиль в городе единственный, — написал автовладелец в соцсетях.

Фото выложено в паблике «Златоуст Online».

По предварительной информации, полиция проверит инцидент.

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ИСТОЧНИК KP.RU