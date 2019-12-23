2019-12-23T05:29:48+03:00
Общество

Коллекторы терроризируют «друзей» должников из «ВКонтакте» в Челябинской области

Как обезопасить себя
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Коллекторы донимают звонками "друзей" должника в соцсетях.Коллекторы донимают звонками "друзей" должника в соцсетях.
Изменить размер текста:

У многих из нас сотни и даже тысячи, так называемых, друзей в ВК. Многих из них мы даже никогда не видели. Но, как оказалось, для коллекторов, выбивающих долги, это не имеет значения.

— Один из моих знакомых по ВК задолжал какой-то организации. Мне из этой организации прислали смс, чтобы я передала знакомому, которого на самом деле даже не знаю, чтобы он вернул деньги. А после этого поставили мой номер телефона на дозвон. Каждые 10 минут уже неделю мне звонит скрытый номер. Уже поступило более тысячи звонков... Блокиратор стоит, все эти звонки особо не напрягают. Но должны ведь быть у коллекторов какие-то границы! Будьте аккуратнее с «друзьями» в соцсетях, — написала жительница Челябинской области в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Откуда ее телефон у коллекторов? Кто-то считает, что операторы сливают им базу номеров. На самом деле все куда проще — телефон женщины был указан у нее в профиле.

Судя по комментариям под постом, это не единственный такой случай, а отработанная схема — достать знакомых должника из соцсети, чтобы они на него надавили.

Конечно, можно обратиться в суд, руководствуясь ФК 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Но если вам дороги время и нервы, лучше просто не указывать свой номер телефона в профиле соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области закрыли детский сад
В Челябинске под окнами многоэтажки обнаружили тело школьницы
В мэрии объяснили, почему после снегопада убирали только дороги
Накануне Нового года в Челябинске проведут акцию памяти по жертвам взрыва в Магнитогорске
Бесплатные 3D-шоу будут пять дней показывать в центре Челябинска
Ледовый городок на площади Революции в Челябинске откроют 25 декабря
Жителей Челябинска возмутила платная горка для детей
Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер к Системе быстрых платежей
В Челябинске разыграли аукцион на 3 млрд рублей на содержание дорог
Жителей Челябинской области напугало яркое свечение в небе
Жительница Челябинска порезала язык конфетой
Учащихся колледжа в Челябинской области накормили кашей с червяками
Коллекторы терроризируют «друзей» должников из «ВКонтакте» в Челябинской области
70 юных талантов посетили губернаторскую елку в Челябинске
Из Челябинска можно улететь в Нижний Новгород
Студент ЮУрГУ не вернулся домой в Челябинске
В Челябинской области расстреляли дорогой «Крайслер»
Челябинские полицейские разрушили планы на «веселенькую» новогоднюю ночь
Камаз, убирающий снег в Челябинске, столкнулся с двумя Газелями
Телезнаток объяснил, почему поднялся купол над метеоритом в Челябинске