Коллекторы терроризируют «друзей» должников из «ВКонтакте» в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:25 2019-12-23T05:29:48+03:00

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У многих из нас сотни и даже тысячи, так называемых, друзей в ВК. Многих из них мы даже никогда не видели. Но, как оказалось, для коллекторов, выбивающих долги, это не имеет значения.

— Один из моих знакомых по ВК задолжал какой-то организации. Мне из этой организации прислали смс, чтобы я передала знакомому, которого на самом деле даже не знаю, чтобы он вернул деньги. А после этого поставили мой номер телефона на дозвон. Каждые 10 минут уже неделю мне звонит скрытый номер. Уже поступило более тысячи звонков... Блокиратор стоит, все эти звонки особо не напрягают. Но должны ведь быть у коллекторов какие-то границы! Будьте аккуратнее с «друзьями» в соцсетях, — написала жительница Челябинской области в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Откуда ее телефон у коллекторов? Кто-то считает, что операторы сливают им базу номеров. На самом деле все куда проще — телефон женщины был указан у нее в профиле.

Судя по комментариям под постом, это не единственный такой случай, а отработанная схема — достать знакомых должника из соцсети, чтобы они на него надавили.

Конечно, можно обратиться в суд, руководствуясь ФК 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Но если вам дороги время и нервы, лучше просто не указывать свой номер телефона в профиле соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU