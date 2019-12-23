Жительница Челябинска порезала язык конфетой

СЕГОДНЯ 06:34 2019-12-23T06:34:24+03:00

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21 декабря жительница Челябинска обнаружила в шоколадной конфете металлический осколок. Находка порезала женщине язык, когда Елена Каберова съела сладость из новогоднего подарка. Сюрприз ее ожидал в упаковке конфет, который выдали в районном Управлении соцзащиты населения города.

— Аккуратно ешьте конфеты! Я просто предупредила, это не означает, что в каждом подарке будет, — рассказала Елена.

Женщина рссказала об этом в соцсетях и добавила, что это не в упрек чиновникам. У челябинки были подозрения, что кусочек металла был не единственный в продукте. Тогда она обратилась к медикам в поисках еще одного инородного предмета в организме, но рентген больше ничего не обнаружил.

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ИСТОЧНИК KP.RU