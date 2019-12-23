Жителей Челябинска возмутила платная горка для детей

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-23T08:18:38+03:00

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Любишь кататься, люби и денежки платить. Жители Ленинского района неоднозначно отнеслись к появлению платной горки возле ДК «Станкомаш».

— Я видел как детям отказывают в том, что они хотят прокатиться на горке. Ведь она у нас платная 100 рублей целых 30 минут, — пишет Сергей Кирсанов на «Яндекс-Район».

— Не нравится платная горка, так ищите бесплатную. Выбор за вами, — пишет Дмитрий М.

Между тем, другие комментаторы напоминают, что сейчас все озера платные. Что уж говорить о горках. Жители района предполагают, что горку залил тот же предприниматели, который ставит батуты летом.

Некоторые пользователи предлагают вместо того, чтобы сидеть и ныть, сделать горку самим.

— Снег выпал! Принципиально собраться родителям и построить снежную горку рядом с платной! Пусть сидят без денег, — предлагает Наталья А.

— Живу на Харлова, 13. Тут куча домов с большим количеством квартир, просто надо построить самим. Инициативные люди из Копейска, мои знакомые, делают так уже пять лет. И город отличный, и дети довольны, и делом все заняты в выходной, — пишет Екатерина К.

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ИСТОЧНИК KP.RU