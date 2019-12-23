Жительница Челябинска взорвала интернет игрой в шахматы в проруби

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-23T16:55:00+03:00

Женщина играет с друзьями уже 24 года. Фото: кадр из видео

О пенсионерке с Южного Урала знают уже и на Западе

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Жительница Челябинска Нина Пушкарева поддерживает здоровье необычным способом. Каждый год она по 20 минут играет в шахматы со своими друзьями, находясь в проруби. Для 68-летней пенсионерки, которая продолжает моржевать не первый год, это самый настоящий ритуал.

По словам самой женщины, освежающая вода помогает лучше мыслить, поэтому важно сначала полностью окунуться, с головой, а потом вынырнуть и начать играть. Также жительница утверждает, что за все 24 года игр в проруби, она еще ни разу не заболела.

После 20 минут в проруби, Нина продолжает партию уже на суше. Женщина также практикует йогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/751246" frameborder="0"></iframe> Челябинские пенсионерки настолько суровы, что проводят в проруби шахматные турниры.

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ИСТОЧНИК KP.RU