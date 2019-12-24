2019-12-24T05:59:20+03:00
Общество

«Зарабатываю миллионы на донатах»: Чистомэн рассказал, чем занимается в Челябинске

Он подвел итоги пятилетней деятельности. Не без сарказма
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/chisto_menФото: vk.com/chisto_men
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Челябинского Чистомэна знают по всей России. Своим примером он показывает, что нужно беречь природу, ну или хотя бы просто мусор в урну выбрасывать. Пять лет он ведет свою группу в ВК. У него более 52 тысяч подписчиков: есть как фанаты, так и хейтеры. Вторые постоянно пишут Чистомэну, что он ничего не добьется. На основе этих высказываний Чистомэн сделал шуточные выводы о своей деятельности.

— Коротко о том, чем я занимаюсь пять лет, — написал он у себя в группе.

Фото: vk.com/chisto_men

Фото: vk.com/chisto_men

А дальше — картинки с подписями: «Перекладываю мусор с одного места на другое», «Борюсь с ветряными мельницами», «Пиарюсь», «Занимаюсь популизмом», «Хвастаюсь, не зная о том, что добрые дела делают молча», «Борюсь с последствиями, а не с причинами», «Зарабатываю миллионы на донатах». Донаты - добровольные пожертвования, перечисленные от пользователей - прим. автора.

Конечно, это шутка. Вот что рассказывают подписчики Чистомэна:

— Когда увидела, чем он занимается, поняла, что мусор, который меня раздражает нужно просто убирать! Так я стала, выходя на прогулку со своей четырехлетней дочей, прибираться в лесу. Это стало традицией! Потом создала группу для нашего города Салават и назвала ее «Чисто-Девочки», — написала Светлана Таланцева.

Фото: vk.com/chisto_men

Фото: vk.com/chisto_men

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ИСТОЧНИК KP.RU

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