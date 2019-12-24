2019-12-24T12:02:58+03:00
Общество

Пхукет или Еткуль: куда поедут жители Челябинска на Новый год

Аналитики исследовали популярные запросы
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Таиланд и Турция — популярные страны, где можно забыть о снеге и пуховикахТаиланд и Турция — популярные страны, где можно забыть о снеге и пуховикахФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Миасс, Еткуль и Магнитогорск попали в топ-15 популярных направлений, наряду с городам юго-восточной Азии, куда хотят поехать челябинцы на Новый год. Рейтинг составили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия», проанализировав поисковые запросы за последний месяц.

— Судя по статистике за пять лет, Европа и страны Юго-Восточной Азии теряют позиции в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса россиян в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: ее доля в туристических запросах за прошедшие пять лет почти не изменилась, — рассказала пресс-секретарь «Яндекса» Александра Репьева.

В первую пятерку направлений, которыми интересуются челябинцы, вошли Москва, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург, Пхукет (Таиланд). Далее идут Миасс, Аланья (Турция), Еткуль, Дубай (ОАЭ) и Кемер (Турция). В число популярных также попали Сиде (Турция), Нячанг (Вьетнам), Паттайя (Таиланд), Тюмень и топ-15 замыкает Магнитогорск.

За последнюю пятилетку интерес к поездкам по России вырос в два раза и составил половину предновогодних туристических запросов. Интернет-пользователи интересуются как курортами, так и просто поездками в другие города.

Аналитики предполагают, что в такие направления как Екатеринбург и Миасс не все едут не как туристы — кто-то отправляется в гости к родственникам. Причем, в этих городах запросы по билетам до Челябинская тоже очень популярны.

Из заграничных направлений набирает популярность Турция. По сравнению с 2014 годом ее доля в туристических запросах выросла в три раза. Следом идут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай.

Где отметить Новый год в Челябинске: рассуждаем с экспертами

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2020 в Челябинске: как отметить, где встретить, цены»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встретить Новый год в Челябинске можно будет в парках и скверах
Число пострадавших от отравления в детском саду Челябинской области выросло до 18 человек
В Челябинской области молодая автомобилистка на «Инфинити» насмерть сбила пешехода
В Челябинске все новогодние праздники на площади Революции будут работать бесплатные аниматоры
Пхукет или Еткуль: куда поедут жители Челябинска на Новый год
Стала известна предварительная причина массового отравления в детском саду Челябинской области
ВТБ Лизинг и АО «ФГК» стали победителями премии «Лизинговая сделка года»
В Челябинске на ветврача Карена Даллакяна «завели дело 2020»
Жительницу Челябинской области в третий раз посадили за нападение с ножом на мужа
В Челябинске трех предпринимателей оштрафовали за продажу снюса
«У детей появится ассоциация: если врывается ОМОН — праздник наступил»: Иван Ургант пошутил над выступлением спецназа в школе
Как поддержать таланты: конкурс для художников и дизайнеров
В Челябинске четвертые сутки ищут студента, который пропал по дороге в университет
Житель Челябинской области продает «уральские зимние сланцы»
«Температура под 40, бред и рвота»: родители отравившихся воспитанников детсада в Челябинской области рассказали об их самочувствии
Штормовой ветер, снег и метели: погода в Челябинской области 24 декабря