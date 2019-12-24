Пхукет или Еткуль: куда поедут жители Челябинска на Новый год

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-24T12:02:58+03:00

Таиланд и Турция — популярные страны, где можно забыть о снеге и пуховиках Фото: Олег ЗОЛОТО

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Миасс, Еткуль и Магнитогорск попали в топ-15 популярных направлений, наряду с городам юго-восточной Азии, куда хотят поехать челябинцы на Новый год. Рейтинг составили аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия», проанализировав поисковые запросы за последний месяц.

— Судя по статистике за пять лет, Европа и страны Юго-Восточной Азии теряют позиции в связи с перераспределением новогоднего туристического интереса россиян в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: ее доля в туристических запросах за прошедшие пять лет почти не изменилась, — рассказала пресс-секретарь «Яндекса» Александра Репьева.

В первую пятерку направлений, которыми интересуются челябинцы, вошли Москва, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург, Пхукет (Таиланд). Далее идут Миасс, Аланья (Турция), Еткуль, Дубай (ОАЭ) и Кемер (Турция). В число популярных также попали Сиде (Турция), Нячанг (Вьетнам), Паттайя (Таиланд), Тюмень и топ-15 замыкает Магнитогорск.

За последнюю пятилетку интерес к поездкам по России вырос в два раза и составил половину предновогодних туристических запросов. Интернет-пользователи интересуются как курортами, так и просто поездками в другие города.

Аналитики предполагают, что в такие направления как Екатеринбург и Миасс не все едут не как туристы — кто-то отправляется в гости к родственникам. Причем, в этих городах запросы по билетам до Челябинская тоже очень популярны.

Из заграничных направлений набирает популярность Турция. По сравнению с 2014 годом ее доля в туристических запросах выросла в три раза. Следом идут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай.

Где отметить Новый год в Челябинске: рассуждаем с экспертами 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU