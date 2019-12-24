В Челябинской области молодая автомобилистка на «Инфинити» насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-24T11:50:29+03:00

По словам местных жителей, здесь когда-то был пешеходный переход, но его убрали. Видимо, привычка переходить дорогу у людей в этом месте осталась. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в Миассе днем 23 декабря. На проспекте Октября 25-летняя девушка на Инфинити QX-56 сбила 90-летнего дедушку. По информации Управления ГИБДД по Челябинской области, он переходил дорогу в неположенном месте.

В соцсетях жители города написали, что нередко видят, как люди перебегают дорогу в этом месте. По их словам, раньше здесь был пешеходный переход, но его почему-то убрали.

— Дедушка был мой, 90 лет, добрейшей души человек, труженик тыла, и в таком возрасте уже далеко не бегал... А ноги действительно болели и отказывали. Травмы были несовместимы с жизнью, умер в машине скорой помощи, — написала Оксана Линькова в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

Обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU