2019-12-24T11:50:29+03:00
Происшествия

В Челябинской области молодая автомобилистка на «Инфинити» насмерть сбила пешехода

Он скончался по дороге в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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По словам местных жителей, здесь когда-то был пешеходный переход, но его убрали. Видимо, привычка переходить дорогу у людей в этом месте осталась.По словам местных жителей, здесь когда-то был пешеходный переход, но его убрали. Видимо, привычка переходить дорогу у людей в этом месте осталась.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ДТП произошло в Миассе днем 23 декабря. На проспекте Октября 25-летняя девушка на Инфинити QX-56 сбила 90-летнего дедушку. По информации Управления ГИБДД по Челябинской области, он переходил дорогу в неположенном месте.

В соцсетях жители города написали, что нередко видят, как люди перебегают дорогу в этом месте. По их словам, раньше здесь был пешеходный переход, но его почему-то убрали.

— Дедушка был мой, 90 лет, добрейшей души человек, труженик тыла, и в таком возрасте уже далеко не бегал... А ноги действительно болели и отказывали. Травмы были несовместимы с жизнью, умер в машине скорой помощи, — написала Оксана Линькова в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

Обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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