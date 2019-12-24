2019-12-24T14:26:23+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» посадил легионеров в танк и заставил петь «Катюшу»

Тематические видео сняли к предстоящему матчу
Ирина Фадюшина
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Героями видео стали (слева направо): Лукаш Седлак Владислав Сухачев и Ник БэйленГероями видео стали (слева направо): Лукаш Седлак Владислав Сухачев и Ник БэйленФото: кадр с видео
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Хоккейный клуб «Трактор» порадовал фанатов забавным промороликом к домашнему матчу против «Спартака». Три танкиста — американец с белорусским паспортом Ник Бэйлен, чех Лукаш Седлак и воспитанник челябинского «Трактора» Владислав Сухачев — поют знаменитую «Катюшу» под аккомпанемент баяна.

В какой-то момент к ним стучится медведь с письмом.

— Чё надо? — встречает его его американец.

Отметим, что девиз сезона 2019/2020 — «За Танкоград!». Такой слоган был выбран неслучайно. В этом году танковая промышленность России празднует 100-летие, а основателем челябинского хоккейного клуба является Исаак Зальцман — нарком танковой промышленности СССР. Кроме того, что в следующем году будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Кстати, предстоящий домашний матч, который состоится 27 декабря в 19:00, будет посвящен 72-летию хоккейного клуба. Билеты уже в продаже.

Хоккеисты челябинского Трактора в танке.Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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