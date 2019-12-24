Новым главврачом больницы №3 в Челябинске может стать Михаил Веребитский

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-24T19:00:07+03:00

Информация об этом появилась в нескольких СМИ

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Главного врача ОКБ №3 Олега Маханькова сменит Михаил Вербитский, депутат гордумы, который до этого возглавлял городскую больницу №6. Предположительно, информацию уже 25 декабря подтвердит областной минздрав.

Челябинские СМИ ссылаются на собственные источники в ведомстве. Сейчас исполняющим обязанности главврача назначен Александр Петрович Ионин, который был заместителем Маханькова по медицинской части.

Олег Маханьков, проработавший в больнице более 20 лет, ушел в отставку в минувшую пятницу, 20 декабря. Причины решения пока не сообщаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU