Новым главврачом больницы №3 в Челябинске может стать Михаил Веребитский
Главного врача ОКБ №3 Олега Маханькова сменит Михаил Вербитский, депутат гордумы, который до этого возглавлял городскую больницу №6. Предположительно, информацию уже 25 декабря подтвердит областной минздрав.
Челябинские СМИ ссылаются на собственные источники в ведомстве. Сейчас исполняющим обязанности главврача назначен Александр Петрович Ионин, который был заместителем Маханькова по медицинской части.
Олег Маханьков, проработавший в больнице более 20 лет, ушел в отставку в минувшую пятницу, 20 декабря. Причины решения пока не сообщаются.
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