В сети вышла пилотная серия фильма про Челябинск
Режиссер Иван Артемов опубликовал на YouTube плотную серию своего проекта «Валя в деле», который рассказывает про актера из Челябинска, которого приглашают на съемки в Москву.
Парень находится в шаге от своей мечты, но бывшая девушка подкидывает проблем, от этого он попадает в круговорот нелепых ситуаций и не может уехать.
Съемки первого эпизода начались еще в начале марта. Отметим, что ранее Иван Артемов также выпускал довольно удачные киноработы. Кстати, это не первый сериал про жизнь в Челябинске. В 2012 году выходил «О чем говорят парни», но успехом он так и не увенчался.
— Вторую серию пока не снимаем. Если вдруг заинтересуются инвесторы и продюсеры, мы продолжим сериал, — рассказал КП-Челябинск режиссер Иван Артемов.
Согласно сценарию, главный герой находится в шаге от своей мечты, но бывшая девушка подкидывает проблем, от этого он попадает в круговорот нелепых ситуаций и не может уехать. Съемки первого эпизода начались еще в начале марта.
Отметим, что ранее Иван Артемов также выпускал довольно удачные киноработы. Кстати, это не первый сериал про жизнь в Челябинске. В 2012 году выходил «О чем говорят парни», но успехом он так и не увенчался.
Пилотная серия сериала Валя в деле про Челябинск.Посмотреть ее можно бесплатно на YouTube
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ИСТОЧНИК KP.RU