Названы 5 странных новогодних елок в Челябинске
Новый год — подвод креативно нарядить офис, витрину магазина, торговую лавку. Челябинские журналисты отправились на поиски необычных, оригинально украшенных елок. Даже здесь мегаполис снова подтвердил, что это город суровых парней.
В Челябинске составили топ-5 странных новогодних красавиц.
В музее ЧМК
В музее Челябинского металлургического комбината — елка железная, сделанная из листов стали, на которой выгравирована марка выпускаемой продукции.
Металлическая елка в музее завода ЧМК. Фото: Hornews.com
Елочка из лебединых перьев
Смотришь на елку в супермаркете и думаешь — ощипали царевну-лебедь, а перья на елку разместили.
Елка из перьев в торговом комплексе. Фото: Hornews.com
Елочка на потолке
В челябинском пабе на Кировке елку установили вверх ногами и прикрутили к потолку. Что экономит место и в без того тесном баре.
Елка вверх ногами размещена в одном из пабов на Кировке. Фото: Hornews.com
Елочка-Киркоров
На Кировке в холле самого высокого здания «Челябинск-Сити» установили роскошную елочку, украшенную белоснежными страусиными перьями как будто из наряда Филиппа Бедросовича Киркорова.
Ель в геометрическом стиле
Даже елку из деревянных досок разместили в одном из ТРК. Догадаться о том, что это ель, можно только по веточкам внутри конструкции, пишет сайт Hornews.com
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ИСТОЧНИК KP.RU