2019-12-25T11:51:45+03:00
Общество

Названы 5 странных новогодних елок в Челябинске

В городе суровых металлургов установили елки из металла, перьев и на потолке
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Елка а-ля Филипп Киркоров и ель из досок признаны самыми странными символами Нового года в Челябинске. Фотоколлаж. Фото: Hornews.comЕлка а-ля Филипп Киркоров и ель из досок признаны самыми странными символами Нового года в Челябинске. Фотоколлаж. Фото: Hornews.com
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Новый год — подвод креативно нарядить офис, витрину магазина, торговую лавку. Челябинские журналисты отправились на поиски необычных, оригинально украшенных елок. Даже здесь мегаполис снова подтвердил, что это город суровых парней.

В Челябинске составили топ-5 странных новогодних красавиц.

В музее ЧМК

В музее Челябинского металлургического комбината — елка железная, сделанная из листов стали, на которой выгравирована марка выпускаемой продукции.

Металлическая елка в музее завода ЧМК. Фото: Hornews.com

Металлическая елка в музее завода ЧМК. Фото: Hornews.com

Елочка из лебединых перьев

Смотришь на елку в супермаркете и думаешь — ощипали царевну-лебедь, а перья на елку разместили.

Елка из перьев в торговом комплексе. Фото: Hornews.com

Елка из перьев в торговом комплексе. Фото: Hornews.com

Елочка на потолке

В челябинском пабе на Кировке елку установили вверх ногами и прикрутили к потолку. Что экономит место и в без того тесном баре.

Елка вверх ногами размещена в одном из пабов на Кировке. Фото: Hornews.com

Елка вверх ногами размещена в одном из пабов на Кировке. Фото: Hornews.com

Елочка-Киркоров

На Кировке в холле самого высокого здания «Челябинск-Сити» установили роскошную елочку, украшенную белоснежными страусиными перьями как будто из наряда Филиппа Бедросовича Киркорова.

Ель в геометрическом стиле

Даже елку из деревянных досок разместили в одном из ТРК. Догадаться о том, что это ель, можно только по веточкам внутри конструкции, пишет сайт Hornews.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

А вы украсили офис к новогодним праздникам?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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