2019-12-25T12:44:36+03:00
Общество

В Челябинской области дети пришли на утренник в костюмах сотрудников ДПС

Наряды мальчишкам сшили из старой папиной формы
Валентина ВАГАНОВА
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Костюмы шили две недели. Фото: Диана ГорбуноваКостюмы шили две недели. Фото: Диана Горбунова
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Братья Ваня и Дима из Нязепетровска всех удивили новогодними костюмами. Мальчишки нарядились на елку сотрудниками ДПС. Причем от настоящей формы детскую почти не отличить. Можно подумать, карапузы не стихи Деду Морозу пришли читать, а оштрафовать его сверхскоростную езду на санях.

Костюмы мальчишкам сшила бабушка из старой папиной формы: отец Вани и Димы — инспектор ДПС. На работу ушло две недели. На китель бабушка пришила погоны: 4-летнему Ване — старшего лейтенанта, а 2-летнему Диме — лейтенанта. Жезл тоже был и не из магазина игрушек — настоящий. Но мальчишки быстро отдали его маме: неудобно было с ним водить хоровод и участвовать в конкурсах.

— У Димы это была первая елочка. Ваня в прошлом году был черепашкой ниндзя. Но так уже надоели эти костюмы американских персонажей, решили покреативить. Детям очень понравилось, особенно младшему — он у нас фанат полицейских, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мама мальчиков Диана Горбунова.

Костюмы мальчишек всем понравились. Фото: Диана Горбунова

Костюмы мальчишек всем понравились. Фото: Диана Горбунова

У 2-летнего Димы это была первая ёлка. Фото: Диана Горбунова

У 2-летнего Димы это была первая ёлка. Фото: Диана Горбунова

Воспитали и родители других ребятишек оценили костюмы и похвалили маму за идею. А некоторые детсадовцы захотели тоже облачиться в инспекторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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