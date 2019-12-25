2019-12-25T16:25:08+03:00
Общество

На конкурсе красоты девочка с ДЦП из Челябинска соревнуется со здоровыми детьми

Рассказываем, как поддержать Зару Бабаеву
Ирина Фадюшина
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На фото даже не заметно, что у Зары Бабаевой есть особенности здоровьяНа фото даже не заметно, что у Зары Бабаевой есть особенности здоровьяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Шестилетняя челябинка с ДЦП Зара Бабаева борется за победу в онлайн-конкурсе «Самая красивая девочка России». Соревнование проводится среди здоровых детей, но родителей это не смутило: своим примером они хотят показать другим семьям, что ограниченные возможности здоровья — не повод для комплексов.

— Зара ходит учится в коррекционном детсаду №181 и я часто общаюсь с особенными детьми и их родителями. Поскольку я сама доктор и немного эстет, у меня возникла идея провести в Челябинске первый конкурс красоты для детей с ограниченными возможностями, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Ольга Мелиоранская. — В интернете я случайно нашла конкурс «Самая красивая девочка России» и мы решили поучаствовать.

Диагноз «детский церебральный паралич» Заре поставили, когда ей исполнился год. К счастью, он протекает в легкой форме — болезнь выдает походка и плохо работающая рука. Однако активности девочки может позавидовать любой здоровый ребенок. Все ее увлечения направлены на развитие. Зара развивает моторику на занятиях по вязанию крючком, занимается иппотерапией и скалолазанием в секциях для особенных ребят. Также она поет и играет на пианино.

Зара занимается спортом и рукоделием Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зара занимается спортом и рукоделиемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Я очень благодарна педагогам музыкальной школы. Даже не думала, что моя дочь может своей правой рукой нажимать на клавиши, — отмечает мама.

Недавно Зара участвовала в проекте известной восьмилетней топ модели и дизайнера Зои Кукушкиной. Эту девочку взяла из детдома приемная семья, несмотря на множество страшных диагнозов.

Зара Бабаева на модном показе Зои Кукушкиной.

Голосование завершится сегодня в полночь. В своей возрастной группе Зара занимает лидирующие позиции, но за конкуренток тоже активно голосуют. Подержать девочку можно на сайте конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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