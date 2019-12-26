2019-12-26T13:47:53+03:00
Общество

От городского бора в Челябинске отрезали часть, но бор стал больше

Заксобрание изменило границы зеленых легких города-милионника
Лидия ПЕСКОВА
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А так выглядит участок бора, на котором решили построить современную хирургию. Фото: Дмитрий Руденок.А так выглядит участок бора, на котором решили построить современную хирургию. Фото: Дмитрий Руденок.
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В четверг, 26 декабря, Закосбрание Челябинской области изменило границы городского бора в Челябинске, а также границы его охранной зоны. Это необходимо, чтобы построить современный хирургический корпус областной детской больницы.

Будущая стройка отнимет у бора 4,2 гектара земли, хотя в итоге новое здание займет гораздо меньше — 1,6 гектара земли. Учитывая негативное отношение горожан к рубке деревьев, Заксобрание дополнительно включило в состав городского бора 50 гектаров леса со стороны реки Миасс. Также в Челябинске проведут компенсационные высадки деревьев.

В новом здании больницы разместится детская хирургия: нейрохирургия, хирургия новорожденных, онкогематология, а также детская трансплантация органов и костного мозга. Многие операции, которые раньше делали в Питере и в Москве, ребятам будут делать в самом Челябинске.

На строительство корпуса в рамках национального проекта по здравоохранению выделено 4,5 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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