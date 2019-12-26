Чиновники в Челябинской области подъели у детей бесплатные подарки, хотя те были с плесенью

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-26T14:27:52+03:00

Это не иней, а настоящая плесень. Фото: "Гражданский патруль".

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В Катав-Ивановске родители не рискнули подарить детям бесплатные кульки со сладостями от министерства соцзащиты. В пирожных, которые там лежали, обнаружили плесень, сообщают активисты общественной организации «Гражданский патруль».

— Кульки сомнительного содержания раздают детям Катав-Ивановска с 20-х чисел декабря. Родители детей сообщают, что пирожные в плесени, некоторые пакеты разорваны и неполные. Считаем, необходима серьезная проверка. Ситуация угрожает жизни и здоровью большого числа детей, — рассказала представитель «Гражданского патруля» Екатерина Зейдель.

Бесплатные подарки от министерства социальной защиты получают ребята, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации, инвалиды, сироты, участники губернаторских елок. Всего в этом году в регионе закуплено более 200 тысяч таких подарков, каждый в среднем на сумму 119 рублей.

Чуть ранее в похожей ситуации оказались воспитанники одного из детских садов. Мамы сами купили подарки, а потом заметили, что они просрочены. Поставщик оказался совестливым и поменял наборы на новые.

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ИСТОЧНИК KP.RU