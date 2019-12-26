Пакуют чемоданы: каков процент челябинцев, готовых переехать

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-26T15:49:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр «Маркетинга и социологии» опубликовал соцопрос. 400 жителей Челябинска в возрасте старше 18 лет ответили на один вопрос: «Допускаете ли вы свой переезд из Челябинска?».

Ответы не радуют:

Допускают переезд — 61%

Хотят переехать, но не имеют возможности — 44%

Уже пакуют чемоданы с планами на переезд — 17%

Оказались среди челябинцев и те, кто не хочет покидать родной город 34%

Организаторы опроса отмечают, что эти результаты — своего рода оценка деятельности властей.

Среди причин, по которым челябинцы хотят уехать, могут быть: состояние окружающей среды постоянные вредные выбросы, грязь; плохое обустройство города, недавние скандалы по поводу строительства трехметровых заборов вдоль дорог и др, рассуждает сайт LentaChel.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU