Пакуют чемоданы: каков процент челябинцев, готовых переехать
Центр «Маркетинга и социологии» опубликовал соцопрос. 400 жителей Челябинска в возрасте старше 18 лет ответили на один вопрос: «Допускаете ли вы свой переезд из Челябинска?».
Ответы не радуют:
Допускают переезд — 61%
Хотят переехать, но не имеют возможности — 44%
Уже пакуют чемоданы с планами на переезд — 17%
Оказались среди челябинцев и те, кто не хочет покидать родной город 34%
Организаторы опроса отмечают, что эти результаты — своего рода оценка деятельности властей.
Среди причин, по которым челябинцы хотят уехать, могут быть: состояние окружающей среды постоянные вредные выбросы, грязь; плохое обустройство города, недавние скандалы по поводу строительства трехметровых заборов вдоль дорог и др, рассуждает сайт LentaChel.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU