Против директора мединформцентра Челябинска возбудили уголовное дело
СК Челябинской области возбудил уголовное дело на директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Артема Пластовца.
По словам пресс-секретаря ведомства Владимира Шишкова, в апреле 2019 года Пластовец получил 165 тысяч рублей в качестве взятки от одного из сотрудников центра. За это подчиненный попросил покровительства, а также поощрительных выплат.
Расследование еще ведется. В случае, если вину Артема Пластовца докажут, ему может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU