2019-12-27T18:35:06+03:00
Происшествия

Против директора мединформцентра Челябинска возбудили уголовное дело

Его обвиняют в получении взятки
Андрей Москвичев
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За 165 тысяч Артем Пластовец обещал подчиненному служебное покровительстваЗа 165 тысяч Артем Пластовец обещал подчиненному служебное покровительстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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СК Челябинской области возбудил уголовное дело на директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Артема Пластовца.

По словам пресс-секретаря ведомства Владимира Шишкова, в апреле 2019 года Пластовец получил 165 тысяч рублей в качестве взятки от одного из сотрудников центра. За это подчиненный попросил покровительства, а также поощрительных выплат.

Расследование еще ведется. В случае, если вину Артема Пластовца докажут, ему может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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