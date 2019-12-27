Против директора мединформцентра Челябинска возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-27T18:35:06+03:00

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СК Челябинской области возбудил уголовное дело на директора Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра Артема Пластовца.

По словам пресс-секретаря ведомства Владимира Шишкова, в апреле 2019 года Пластовец получил 165 тысяч рублей в качестве взятки от одного из сотрудников центра. За это подчиненный попросил покровительства, а также поощрительных выплат.

Расследование еще ведется. В случае, если вину Артема Пластовца докажут, ему может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU