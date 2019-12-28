«Старушки-разбойницы»: жители Челябинска заступились за алкостартап предприимчивых бабулек

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-28T12:47:35+03:00

В Челябинской области судят трех пенсионерок, которые запустили производство алкоголя на закрытом ликероводочном заводе [Первый отклик]

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Прокуратура области передала в суд Верхнеуральского района дело о незаконном предпринимательстве трех жительниц Челябинской области.

В Верхнеуральске на заброшенном заводе они с ноября 2017 по март 2018 произвели 40 тыс. бутылок водки. Их стоимость превысила 7,1 млн рублей. Однако производство еще 90 тыс. бутылок на сумму 18, 5 млн остановили полицейские, которые прекратили работу предприятия.

Ущерб бюджету составил более 25 млн рублей. Владельцам товарного знака принесен ущерб полмиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, их уже рассматривает Верхнеуральский районный суд.

Однако челябинцы заступились за предпринимательниц в возрасте:

— Бабки запустили производство. Им уже за это надо памятник ставить!

— Молодцы бабульки! Хватало бы пенсии, никто бы этим не занимался. А тут хоть деньги! Пусть занимаются себе!

— Ну да у нас в стране только и могут, что пенсионеров ловить, а владельцев крупных заводов Челябинска, которые травят жителей города выбросами со своих предприятий, не пробовали привлекать к ответственности?

— Возможно, это был единственный завод «трех бабушек», который выпускал качественную водку. Соболезную.

Дмитрий Арсенов:

— Молорики, бабульки, не дали цеху простаивать.

Юлия Денисчева:

— Молодчинки, жить то всем хочется, не только алигархам. Жаль что такой финал.

Валера Ивасюк:

— Вот это стартапище... Оставьте в покое бабулечек, чиновниками займитесь, там суммы в 10 раз больше!!!

- Люди, одумайтесь, мало того, что они производили водку, которая сгубила стольких людей, так ведь неизвестно, что за суррогат был в бутылках. Сколько могло погибнуть человек! - написал Антон.

Добавим, что обвинение предъявлено по трем статьям: о незаконном производстве алкоголя, использовании чужого товарного знака и подделке сертифицированных марок. Женщинам может грозить срок до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU