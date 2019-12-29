2019-12-29T09:09:44+03:00
Общество

Сотрудникам Росгвардии в Челябинске вручили новые иномарки

Покупку автомобилей приурочили к саммитам ШОС и БРИКС
Ирина Фадюшина
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Еще 15 авто купят в новом году. Фото: Росгвардия по Челябинской областиЕще 15 авто купят в новом году. Фото: Росгвардия по Челябинской области
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На площади возле мемориала «Солдатам правопорядка» состоялось торжественное вручение автомобилей сотрудникам Росгвардии. 15 новеньких Renault Logan приобрело правительство региона. Еще столько же закупят в начале нового года, чтобы закрыть потребности ведомства в транспортных средствах.

— Все заточено под решение одной задачи: при поступлении тревожного сигнала незамедлительно выехать к месту происшествия и пресечь противоправные действия. Машины оборудованы всем необходимым и готовы приступить к выполнению боевой задачи вместе с сотрудниками, — отметил во время торжественной передачи автомобилей губернатор Алексей Текслер.

Иномарки уже «забрендированы» символикой Росгвардии, установлены проблесковые маячки и рации. В автомобилях есть подогрев стекол и сидений, аудиосистема. Подарку сотрудники рады, ведь они патрулируют город в любую погоду круглые сутки.

— Все врученные автомобили останутся в Челябинске в подразделениях вневедомственной охраны и станут весомым вкладом руководства области в техническое обеспечение в преддверии проведения мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Торжественная церемония завершилась маршем под звуки ведомственного оркестра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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