В Челябинске сняли ограничение на въезд большегрузов после жалобы торговой сети

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-29T14:38:46+03:00

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Челябинской мэрии пришлось снять ограничение движения грузовиков весом более 10 тонн, выданное в связи с плохой погодой. Соответствующее предупреждение выдала чиновникам антимонопольная служба после жалобы сети «Магнит».

— Компания сообщила, что установленные ограничения негативно скажутся на жителях Челябинска, которые в период новогодних праздников не смогут в полной мере реализовать свои потребности по приобретению продовольственных товаров и подарков к Новому году. Это может привести к социальной напряженности, — сообщила пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Как подчеркивают в УФАС, распоряжение мэрии нарушает федеральный закон «Об автомобильных дорогах»: в документе нет ни списка дорог, ни альтернативных маршрутов. Кроме того, если автомобили будут передвигаться только с 06:00 до 22:00, значит и разгружаться они будут в это же время. Однако, если магазин находится в жилом доме, то завоз продукции в ночное время (с 23.00 до 7.00) запрещен.

— АО «Тандер» в своем заявлении указало, что в результате установленное ограничение движения транспортных средств с 06:00 до 22:00 приведет с невозможности разгрузки товара. По мнению антимонопольного органа, обеспечение свободы перемещения товаров является приоритетной задачей, — отметила Наталья Мартынюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU