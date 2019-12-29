Челябинские общественники призывают не вычищать дороги от снега
Активист движения «Гражданский патруль» Тимур Гизатуллин опубликовал пост во «ВКонтакте»:
— Не понимаю, зачем автомобилисты требуют абсолютно голый и чистый асфальт зимой. Чтобы иметь возможность разгоняться до 80 км/ч? Вот улица Жукова сегодня, она в тонком накате и совершенно не посыпана солью. Очень чисто, очень светло и совершенно безопасно (гололеда нет). 90% водителей едет 30-40 км/ч, а пешеходов прекрасно видно из-за контраста и освещенности. Сейчас в городе сложились все факторы для безопасности людей — скорость и видимость!
В комментариях с ним согласилось большинство пользователей. Они тоже против залитого солью асфальта.
— Обманчивое впечатление «сухо-чисто» толкает водителей на разгон, а дорога-то скользкая (или жирная, непонятно даже), в итоге — аварии. Еще и стекло залеплено этой грязной жижей, обзора нет, невозможно ехать даже медленно по такой дороге. То ли дело чистая заснеженная и укатанная дорожка! Медленно, но с комфортом едешь! Все видно, никто не гоняет, машина слушается, — высказалась Вера Гагарина.
— Я лучше выйду из дома чуть раньше, доеду на спокойной скорости и полном контроле. Недавно пару дней стояла плюсовая температура, потом резко похолодало, и где гололед? Я мало передвигаюсь по городу пешком, но мне приятно видеть чистый снег, а не черноту. Приятно видеть свою машину чистой, а мои сапоги не вымазаны солью, которую сложно отмыть, — добавила Анастасия Михайлова.
Челябинцы давно возмущаются обработкой дорог реагентами. О необходимости минимизировать применение соли на дорогах заявляла мэр города Наталья Котова. А губернатор Алексей Текслер вовсе потребовал от дорожников отказаться от реагентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU